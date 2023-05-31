Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 azalarak 453,5 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 değer kaybederek 15.830 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 7.476 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 azalışla 7.160 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 9.140 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 26.417 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi ise 20 Mart'tan bu yana en düşük seviye olan 1,0680 seviyesinde işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, resesyon ve enflasyon ikileminde artan belirsizliklerle risk algısı güçlenmeye devam ederken, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin pozitif haber akışı satış baskısını sınırlı da olsa törpülüyor.

Analistler, Avrupa'da güçlü kalmaya devam eden enflasyon baskısının Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek dönem para politikası beklentilerini daha da "şahinleştirebileceğinden" endişe edildiğini söyledi.

Bugün ABD'de nisan ayı JOLTS açık iş sayısı, Fed'in Bej Kitap Raporu ile Almanya'da işsizlik oranı ve Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, ABD'nin borç limiti krizine ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.