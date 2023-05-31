Asya borsaları satıcılı seyretti

Küresel pay piyasalarında, resesyon ve enflasyon ikileminde artan belirsizliklerle risk algısı güçlenirken, Asya piyasalarında da bölge ekonomilerine ilişkin endişelerle satış ağırlıklı bir seyir öne çıktı.

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,8'e inerek imalat sanayinde daralmanın hızlandığına işaret ederken, hizmet sektörü PMI da 54,5'e düştü.

Japonya'da sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 0,3 azalarak beklentilerin oldukça altında kalırken, yıllık yüzde 5 artan perakende satışlar da öngörüleri karşılayamadı.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 düşüşle 2.577 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de kapanışa yakın yüzde 0,8 azalışla 3.200 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 değer kaybıyla günü 30.887 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 azalışla 139,5 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 düşüşle 62.515 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,6 azalışla 18.110 puanda seyrediyor.