Tokyo Nikkei 225 Endeksi 30 yılın en yüksek seviyesinden geri geldi

Tokyo Nikkei 225 Endeksi, 30 yılın en yüksek seviyelerinin test edilmesinin ardından bir miktar geriledi. Yatırımcıların ABD'de açıklanacak tüketici güven verilerini ve borçlanma tavanına ilişkin sürecin tamamlanmasını bekledikleri ortamda gelen bu gerileme bir soluklanma olarak değerlendirildi.

Nikkei 225 Endeksi ilk seansı yüzde 0,37 düşüşle 31119,27 puandan tamamladı. Endeks dün Temmuz 1990'dan bu yana ilk kez 31560,43 puana kadar yükselmişti.

Analistler, Nikkei 225'in cari seviyelerde tutunabilmesi halinde piyasanın endeksi yeniden 32 bin puana taşıyacak kadar güçlü göründüğünü ifade ediyorlar.