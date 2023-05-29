Küresel piyasalar haftaya iyimser başladı

ABD'de borç limiti krizinin çözüleceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi varlık fiyatlarını olumlu etkiledi.

Dün, ABD Başkanı Joe Biden, borç limiti konusunda Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile prensipte anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süren müzakerelerinden ardından sağlanan anlaşma kapsamında borç limitinin 2 yıllığına artırılması öngörülüyor.

Analistler, krizin çözümü için bürokratik sürecin devam ettiğini ve Kongre'nin onayının alınmasının beklendiğini ifade ederek, konuya ilişkin haber akışının yakından takip edildiğini kaydetti.

Öte yandan, Fed'in para politikasına yönelik belirsizlikler yatırımcıların odağına yerleşti.

Geçen hafta ABD'de açıklanan veriler enflasyonun beklenen hızda düşmediğine işaret ederken, ekonomik aktivitenin de öngörülen şekilde yavaşlamadığını gösterdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 62 seviyesine çıktı.

Analistler, Fed yetkililerinin veri odaklı karar alacaklarına yönelik sözle yönlendirmelerini hatırlatarak, tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere hafta boyunca açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini aktardı.

Söz konusu gelişmelerle cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,3, Nasdaq endeksi yüzde 2,19 ve Dow Jones endeksi yüzde 1 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, haftaya yükselişle başlarken, bugün ABD'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.

Avrupa'da cuma günü alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, enflasyon ve resesyon ikilemi bölgede varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor.

Geçen hafta açıklanan verilere göre Almanya ekonomisi resesyona girse de, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri enflasyonla mücadele kapsamında Banka'nın şahin adımlarına devam edeceği yönündeki açıklamalarını sürdürüyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin gelecek dönemde en az 50 baz puanlık faiz artışına gidileceğine kesin gözüyle bakıldığını aktararak, açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin söz konusu beklentileri değiştirebileceğini dile getirdi.

Cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,2, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,24, İtalya'da MIB 30 endeksi 1,16 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,74 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı. İngiltere'de piyasalar bugün tatil nedeniyle kapalı olacak.

Asya piyasaları haftaya Hong Kong hariç yükseliş eğilimiyle başlarken, söz konusu seyirde ABD'de borç limiti krizinin çözümüne ilişkin olumlu haber akışı etkili oluyor.

Buna karşın Fed'in faiz artırımlarına devam edebileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesi teknoloji yoğun Hong Kong borsasını baskılıyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,9 geriledi.

Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 3,45 üzerinde 4.580,67 puandan tamamlarken, dünkü seçimlerin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak geçici sonuçlar sonucunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür." dedi.

Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulunca geçici sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçildiğinin açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı açıklamalarda, "Enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntıları gidermek, refah kayıplarını telafi etmek, önümüzdeki günlerin en acil konu başlığıdır." dedi.

Güven ve istikrarın çok önemli iki kavram olduğunu aktaran Erdoğan'ın, "Bununla yola devam edeceğiz ve güçlü bir ekonomi yönetimini bu iki kavramın üzerine kuracağız. Uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz." sözleri dikkati çekti.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 artışla 19,9731'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 20,0470 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'nin borç limiti krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 ve 4.980 seviyelerinin direnç, 4.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: