Citi ABD hisseleri için tavsiyeyi yükseltti

Citigroup Inc. stratejistleri, yapay zekanın beklenen yükselişi, Fed'in faiz artışlarında beklenen son ve Çin ve Avrupa'ya kıyasla dirençli Amerikan ekonomik büyümesi üzerine ABD hisse senetleri için tavsiyesini "nötr"e ve teknoloji hisseleri için tavsiyesini ise "ağırlığını artır" yükseltti.

Aralarında Dirk Willer'ın da olduğu Citi'nin küresel varlık tahsis ekibindeki stratejistler geçtikleri bir bilgi notunda, ABD hisse senetlerinin teknoloji şirketlerinin devasa sermayelerinin büyük oranda yapay zekaya maruz kalmalarıyla destek bulduğunu vurguladılar. Böylelikle ABD hisselerinin Fed sıkılaştırma döngüsünü tamamladığında diğer Borsalardan daha iyi performans göstermelerine yardımcı olması bekleniyor.

ABD hisse senetlerinde bu yıl yaşanan toparlanma yatırımcıların yüksek getiri potansiyeli ve yapay zekaya açık şirketlere yönelmesi sayesinde bir grup teknoloji devi liderliğinde gerçekleşti. Nasdaq 100 Endeksi yüzde 27'lik primle dünyanın en iyi performanslarından birine imza atarken 1998'den bu yana yapılan en iyi yıl başlangıcını gerçekleştirdi.

Avrupa'da Stoxx 600 ve S&P 500 de yaklaşık yüzde 8 arttı. ABD'li çip devi Nvidia Corp. yapay zeka işlemcilerine olan talebin patlama yaşamasıyla Perşembe günü rekor bir seviyeye yükselerek 1 trilyon dolarlık piyasa değerine yaklaştı.

AVRUPA HİSSELERİ İÇİN "AĞIRLIĞINI DÜŞÜR" ÇİNLİ ŞİRKETLER İÇİN "NÖTR"E DÜŞÜRDÜ

Öte yandan stratejistlerden oluşan ekip zayıf Çin büyümesinin Avrupa iş döngüsüne zarar vereceğinden Avrupa hisse senetleri için tavsiyesini "ağırlığını düşür"e, Çinli şirketlerin hisse senetlerini ise nötr seviyesine indirdiler. Banka İngiliz hisselerinde ise savunmacı karakteristikleri ve ucuz değerlemeleri nedeniyle ağırlığını artıra yükseltti.

Citi stratejistleri, Aralık ayı başlarında ABD hisse senetleri için tavsiyesini ağırlığını azalta düşürmüş Avrupa hisseleri için ise nötre çevirmişti. Banka Cuma günü geçtiği notta ABD hisseleri için ağırlığını azalt tavsiyesi vermesinin nedeninin resesyon endişeleri olduğunu ve hisselerin geleneksel olarak resesyon döneminde dip yaptığını söyledi. Ancak Citi ekonomistileri artık ABD'de olası bir resesyonun dördüncü çeyrekte başlayabileceğini ve bunun daha da ötelenme riski olduğunu düşündüklerini belirttiler.

Banka stratejistleri geçtikleri bilgi notunda, "Uzun süredir beklenen resesyonun hala uzakta olduğu ve Mart ayında yaşanan bankacılık krizinden dolayı beklenen kredi sıkılaştırmasının hala kayda değer bir biçimde gerçeğe dönüşmediğini kabul etmeliyiz" ifadelerine yer verdiler.