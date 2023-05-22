Goldman Sachs, Çin yuanının değer kaybetmesini bekliyor

Goldman Sachs, Çin MB'nin güveni desteklemek için gösterdikleri çabaya rağmen Çin yuanının ABD doları karşısında değer kaybetmesini bekliyorlar.

Banka, USDCNY için daha önce 6,8 olan gelecek 3 aya yönelik beklentisini 7,1'e yükseltti.

Goldman Sachs'ın Çin ekonomisti Hui Shan yazdığı raporda, "Çin verilerindeki ciddi zayıflık ve ABD'de borçlanma tavanı müzakerelerinde ilerlemenin desteği ile doların güçlenmesi Çin yuanı üzerinde baskı yaratıyor" dedi.

Çin yuanı geçtiğimiz hafta Aralık 2022'den bu yana ilk kez ABD doları karşısında 7 seviyesinin üzerini görmüştü. Şu sıralarda da 7,0239'dan işlem görüyor.