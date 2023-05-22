Çin MB’nin zorunlu karşılık oranını düşürmesi bekleniyor

Goldman Sachs ekonomistleri, Çin Merkez Bankası'nın Haziran ayında zorunlu karşılık oranında 25 baz puan indirime gitmesini bekliyorlar.

Ekonomistler, Çin MB'nin önceliklerinden birinin risk azaltımı olmaya devam ettiği ortamda önemli parasal teşvikler ve kredi teşviklerinin verilmesinin muhtemel olmadığını da öne sürdüler.

Çin MB'nin büyüme yanlısı duruşunu devam ettirdiğine işaret eden ekonomistler, cari gevşeme duruşunun yılın ikinci yarısında normalleşmesini beklediklerini belirttiler ve "Bunun hızı, özel sektör gayrimenkul geliştirmecilerinin kırılganlıkları dikkate alındığında çok yavaş olacak" ifadelerini kullandılar.