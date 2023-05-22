AB doğal gaz dışında hidrojen ve kritik ham maddeleri de ortaklaşa satın alacak

Avrupa Birliği, doğal gazın ortaklaşa satın alınması uygulamasının başarıya ulaştığını değerlendirerek hidrojen ve yeşil teknoloji için gerekli ham maddelerin de ortaklaşa alınmasını değerlendiriyor.

Finacial Times'ın haberine göre Avrupa Birliği, ortaklaşa doğal gaz alımının ilk turuna önde gelen enerji oyuncularının bir çoğunun katılması ve 2023 sonu için hedeflenen 13,5 milyar metreküp gazın yüzde 80'inden fazlasının, 10,9 milyar metreküp, satın alınabilmesinin ardından diğer kritik alanlarda da ortaklaşa satın alma yapacak.

Ortaklaşa doğal gaz alımının ilk turuna Fransa'dan Engie, Norveç'ten Equinor ve İsveç'ten Axpo gibi şirketler katıldı. İtalya'dan Eni gibi şirketler ikinci tura katılmayı planlıyorlar.

AB Komisyonu'nun ortaklaşa gaz alım platformunun yönetiminden sorumlu isim olan Maros Sefcovic yaptığı açıklamada, ilk turun kayda değer bir başarı olduğunu, ancak satın alınan gaz miktarının hala AB'nin toplam kullanımının küçük bir parçası olduğunu vurguladı.

Sefcovic, ilk tur ihaleye 18,7 milyar metreküp tekliği geldiğini, kontrat şartları ve fiyat nedeniyle hepsinin kabul edilmediğini belirtirken, ilk tura 110 enerji alıcısının katıldığını da ifade etti.