Küresel doğal gaz üretimi bu yıl 4 trilyon metreküpü geçecek

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumunun Aylık Gaz Piyasası Raporu'na göre, Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlayan süreçle yüksek fiyatlar ve jeopolitik gerilimler geçen yıl gaz talep ve üretimini baskıladı.

Bu yıl ise küresel doğal gaz üretiminin geçen yıla göre yüzde 0,2 artarak 4 trilyon 44 milyar metreküp olarak gerçekleşmesi, Kuzey Amerika, Orta Doğu ile Latin Amerika ve Karayipler'in üretim artışına öncülük etmesi bekleniyor.

Doğal gaz üretiminin Afrika'da 263 milyar metreküp, Asya Pasifik'te 645 milyar metreküp, Bağımsız Devletler Topluluğu'nda 801 milyar metreküp, Latin Amerika ve Karayipler'de 159 milyar metreküp, Avrupa'da 224 milyar metreküp, Orta Doğu'da 706 milyar metreküp, Kuzey Amerika'da 1246 milyar metreküp olacağı öngörülüyor.