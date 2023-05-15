New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası açılışında Dow Jones endeksi, yüzde 0,31 azalışla 33.198,62 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 azalarak 4.118,83 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,12 artarak 12.300,04 puana çıktı.

ABD'de borç limiti krizi devam ederken pay piyasalarında yeni haftanın açılışında karışık bir seyir izlendi.

Borç limitine ilişkin salı günü Kongre liderleriyle bir kez daha görüşmesi beklenen ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada görüşmeler konusunda "iyimser" olduğunu belirtti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da hafta sonu The Wall Street Journal'a verdiği röportajda, borç limiti müzakerelerinin çok aktif olduğunu düşündüğünü ve umutlu olduğunu ifade etti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin soru işaretleri de sürerken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun hızlı bir şekilde düştüğünü görmediğini belirtti.

Faiz indirimlerinin beklentilerinin bir parçası olmadığını kaydeden Bostic, 2024'e kadar faiz indirimi beklemediğini aktardı. Bostic, enflasyon konusunda hala gidilecek çok yol olduğunu ifade etti.

ABD ekonomisinde resesyon riski olduğuna da işaret eden Bostic, resesyona girilmesi halinde bunun uzun veya derin olmayacağını belirtti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) haziran toplantısından önce verileri izlemeye devam edeceğini aktardı. Goolsbee, bir resesyonu tetiklemeden enflasyonun hedefe döndürülmesi isteniyorsa son derece dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise düşmeye başlamasına rağmen enflasyonun çok yüksek olduğunu belirtti. Birkaç aylık iyi verilere aldanılmaması gerektiğini vurgulayan Kashkari, Fed'in daha yapacak çok işi olduğunu kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında ise New York Fed'in açıkladığı imalat endeksi mayısta eksi 31,8 ile beklentilerin altında kalırken 4 ayın en düşük değerini aldı.