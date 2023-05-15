Avrupa’da gaz fiyatları 1,5 yılın ardından ilk kez düştü

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de doğal gaz fiyatları cuma günü kapanışta megavatsaat başına 32,7 avroya kadar geriledi.

Bugün TSİ 15.10 itibarıyla haziran vadeli kontratlarda bir megavatsaat doğal gazın fiyatı kapanışa göre yüzde 2,2 gerilemeyle 32 avro oldu. Böylece, enerji krizinin merkezinde yer alan Avrupa'da gaz fiyatları 1,5 yılın ardından ilk kez megavatsaat başına 35 avronun altına düştü.

Fiyatlardaki düşüşte, Avrupa'da ılıman geçen kış döneminin ardından gaz talebinin düşük seyretmeye devam etmesi ve depolardaki doluluk oranlarının yüksekliği etkili oldu.

Fiyatlar en son 16 Aralık 2021'de megavatsaat başına 33,1 avro seviyesinde gerçekleşmişti.

Ekonomilerin salgın sonrası toparlanmaya başladığı 2021 yazında arz-talep dengesizliği nedeniyle ortaya çıkan enerji krizi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sebep olduğu tedarik endişeleriyle derinleşmişti.

Avrupa'da Aralık 2021'de megavatsaat başına 30 avronun üzerine çıkan fiyatlar, jeopolitik gerilimin etkisiyle yükselmeye devam ederek savaşın başladığı 24 Şubat 2022'de 61,6 avro seviyesine yükselmişti.

Savaş sebebiyle artmaya devam eden fiyatlar, Ağustos 2022'de megavatsaat başına 300 avroyu aşarak tarihteki en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Avrupa'da gaz fiyatları tedarik endişelerindeki gevşemeyle birlikte megavatsaat başına 30 avro seviyesine gerilemiş olsa da enerji krizi öncesindeki seviyelerin hala üzerinde seyrediyor.