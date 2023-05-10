Apara Piyasalar Borçlanma tavanı sorunu ABD dolarını riske atıyor
Giriş Tarihi: 10.5.2023 09:12

Borçlanma tavanı sorunu ABD dolarını riske atıyor

Borçlanma tavanı sorunu ABD dolarını riske atıyor

Goldman Sachs, ABD'de borçlanma tavanının artırılması konusundaki çekişmeye bir çözüm bulunamamasının ABD doları için büyük bir risk olduğunu bildirdi.

Goldman Sachs'ın küresel finansman grubu eş başkanı Beth Hammack, "ABD doları için gerçek bir risk var" ifadelerini kullandığı açıklamasında, "Bizi dünyanın rezerv para birimi olmaktan uzaklaştıracak her şey Amerikan halkı, ABD doları ve ABD hükümeti için kötü olacaktır" dedi.

Bloomberg TV'ye konuşan Hammack, borçlanma tavanı konusunun çözülememesi "ABD ekonomisi için felaket sonuçlara yol açar" değerlendirmesini yapan Hazine Bakanı Yellen'e katıldığını belirterek, "Eğer Hazine bazı ödemeleri yapmayı durdurur ise bunun büyük bir dalga etkisi olur" ifadelerini kullandı.

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Borçlanma tavanı sorunu ABD dolarını riske atıyor
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