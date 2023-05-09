Apara Piyasalar Kriptopara borsası Bittrex iflasa karşı korunma başvurusu yaptı
Giriş Tarihi: 9.5.2023 09:28

Kriptopara borsası Bittrex iflasa karşı korunma başvurusu yaptı

Kriptopara borsası Bittrex iflasa karşı korunma başvurusu yaptı

Kriptopara borsası Bittrex SEC'in 3 hafta önce yönelttiği kayıtlı olmayan menkul kıymet borsası işletme suçlamasının ardından iflasa karşı korunma başvurusu yaptı.

Seattle merkezli Bittrex, ABD'deki operasyonlarının 30 Nisan itibariyle durdurdu. Yapılan açıklamada, iflasa karşı korunma başvurusunun ABD dışındaki müşterilere hizmet veren Bittrex Global'in faaliyetlerinin etkilenmeyeceği duyuruldu.

Wilmington'da mahkemeye sunulan iflasa karşı korunma dilekçesinde Bittrex'ın varlık ve yükümlülüklerinin 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında olduğu belirtildi.

Bittrex ayrıca, fonlarını 30 Nisan'dan önce çekmeyen ABD vatandaşı müşterilerin kripto varlıklarını hesaplarında tutmaya devam ettiğini de vurguladı.

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Kriptopara borsası Bittrex iflasa karşı korunma başvurusu yaptı
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