Kriptopara borsası Bittrex iflasa karşı korunma başvurusu yaptı

Seattle merkezli Bittrex, ABD'deki operasyonlarının 30 Nisan itibariyle durdurdu. Yapılan açıklamada, iflasa karşı korunma başvurusunun ABD dışındaki müşterilere hizmet veren Bittrex Global'in faaliyetlerinin etkilenmeyeceği duyuruldu.

Wilmington'da mahkemeye sunulan iflasa karşı korunma dilekçesinde Bittrex'ın varlık ve yükümlülüklerinin 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında olduğu belirtildi.

Bittrex ayrıca, fonlarını 30 Nisan'dan önce çekmeyen ABD vatandaşı müşterilerin kripto varlıklarını hesaplarında tutmaya devam ettiğini de vurguladı.