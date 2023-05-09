JPMorgan: ABD hisse senedi piyasası için en kötüsü sona ermedi

JPMorgan stratejisti Marko Kolanovic yaptığı değerlendirmede, faiz artırımlarının tam etkilerinin ekonomiye tam olarak yansımaları ve büyümeyi destekleyen güçlü şirket kar marjları gibi faktörlerin azalmasıyla, yılın geri kalanında hisse senetlerin zayıflayacağı görüşünü tekrarladı.

"Hisse senetleri ve daha genel olarak risk piyasaları eğer bu yıl faiz indirimi olacak ise bunun yan bir resesyon ya da finansal piyasalarda ciddi bir kriz nedeniyle olacağını bilincine varmayı reddediyorlar" diye konuşan Kolanovic, ABD bankacılık krizinin Fed'in sıkılaştırmasının kümülatif etkisini büyütmesini beklediklerini de vurguladı.

Kolanovic, "Daha önce Fed'in faiz artırımlarını durdurmadan veya resesyon başlamadan önce sürdürülebir bir ralli yaşamadık" dedi.