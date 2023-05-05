Küresel piyasalar ABD’nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı

Geride kaldığı düşünülen bankacılık krizi ABD'de yeniden etkili olurken, konuya ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Dün bölgesel banka hisselerinin önemli bir kısmında yüzde 30'u aşan değer kaybı yaşanırken, bankalardan yapılan açıklamalar da endişeleri azaltamadı.

Söz konusu bankalardan Pacwest'in, stratejik varlıkların satışı dahil olmak üzere opsiyonlarını değerlendirdiğini ve son dönemde ilgi gösteren potansiyel yatırımcı ve partnerlerle görüşmelerin sürdüğünü açıklaması sonrası hisseleri yüzde 50'nin üzerinde değer kaybetti. Ayrıca, bankanın hisseleri yüksek oynaklık nedeniyle birçok kez işleme durduruldu.

ABD basınında yer alan haberlerde ise federal ve eyalet düzeyinde yetkililerin, bankacılık hisseleriyle ilgili piyasa manipülasyonu olasılığını değerlendirdiği aktarıldı.

ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi ise ABD bankacılık sisteminin ciddi likiditeye sahip ve mevduat akışının istikrarlı olduğunu, bölgesel bankacılık sektöründeki piyasa gelişmelerini izlemeye devam ettiklerini bildirdi.

Söz konusu gelişmeler pay piyasalarında satışların derinleşmesine neden olurken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz indirimine gideceğine yönelik fiyatlamalar güç kazandı.

Dün açıklanan verilerde haftalık işsizlik maaşı başvurusu 242 binle son 6 haftanın en yüksek seviyesine çıkarken, analistler, bankacılık krizinin etkili olduğu bu dönemde bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasalarda oynaklığı daha da artırmasının olası olduğunu ifade etti.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın çarşamba günkü açıklamalarında enflasyonla mücadele vurgusunu ve veri odaklı karar alacaklarını yinelediğini aktararak, bugünkü verilerin iş gücü piyasasındaki gidişatı netleştirmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Ülkede atılan "şahin" adımlara karşın işsizlik oranının tarihi düşük seviyelerde olduğunu hatırlatan analistler, iş gücü piyasasındaki olası gevşemenin Fed'in politika alanını genişletebileceğini bildirdi.

Öte yandan, ABD'de devam eden bilanço sezonunda dün ABD'li teknoloji devlerinden Apple piyasalar kapandıktan sonra şirket finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Apple'ın ocak-mart dönemindeki gelirleri yıllık yüzde 3 azalarak 94,8 milyar dolara inse de piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,72, Dow Jones endeksi yüzde 0,86 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,49 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, Apple'ın şirket finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle yeni güne yükselişle başladı.

Avrupa'da pay piyasaları dün satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) üç temel politika faizini de 25 baz puan artırdı.

Bankadan yapılan açıklamada, gelecek dönem alınacak kararların piyasalar üzerinde yeterli sıkılaştırma yapacağı bildirildi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde da, ECB'nin enflasyona karşı "daha gidecek yolu" olduğunu ve Avro Bölgesi'ndeki enflasyonla mücadele için parasal sıkılaştırmaya "ara vermediğini" söyledi.

Analistler, söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar 50 baz puan daha faiz artırımı yapılacağının öngörüldüğünü dile getirdi.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,51, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,10, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,85 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,61 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.

Asya'da Japonya ve Güney Kore piyasalarında bugün tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, açık olan Çin ve Hong Kong borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, Çin ekonomisine ilişkin endişelerin devam ettiğini belirterek, ABD'de güçlenen resesyon endişelerinin Çin'de varlık fiyatlamalarını olumsuz etkilemeyi sürdürdüğünü, teknoloji ağırlıklı Hong Kong borsasında ise yükseliş eğiliminin öne çıktığını aktardı.

Bugün Çin'de açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 56,4'e gerilese de genişlemenin devam ettiğine işaret etti.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kaybederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,04 altında 4.484,35 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 19,4960'tan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,4980 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.450 ve 4.400 seviyelerinin destek, 4.500 ve 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, nisan ayı istihdam raporu