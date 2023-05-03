New York borsası Fed’in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,13 artarak 33.726,64 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 artışla 4.122,25 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 kazançla 12.097,04 puana çıktı.

Fed'in faiz kararı öncesi pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Bankanın bugün sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonucu, politika faizinin 25 baz puan artırılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Enflasyonla mücadele kapsamında "şahin" politikalarına geçen yıl başlayan Fed'in, Mart 2022'den bu yana 10'uncu faiz artışını gerçekleştirmesi ve federal fon oranı için hedef aralığını yüzde 5-5,25'e çıkarması bekleniyor.

Fed'in sıkılaşma döngüsünde duraklama sinyali verebileceğine dikkati çeken analistler, politika metninde ve Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin önem taşıdığını belirtti.

Analistler, gelecek döneme ilişkin ipuçlarının piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini aktardı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de özel sektör istihdamı, nisanda 296 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.