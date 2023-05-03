3 bankadan ’resesyon senaryosu’ tavsiyesi

Fed'in yumuşak inişi başaramayacağı inancı büyük bankaların daha fazla tahvil yatırımı tavsiyesi vermesine yol açıyor.

Bloomberg'in haberine göre, JPMorgan, Morgan Stanley ve UBS analistleri resesyon ihtimali gölgesi altında sabit getirili menkul kıymetleri, hisselere göre daha fazla beğendiklerini açıkladı.

Üç bankanın analistleri özellikle yatırım yapılabilir nota sahip tahvillerin ekonomik yavaşlama senaryosunda hisselere göre daha iyi performans göstereceğini düşünüyor.

Bu görüşü destekleyen veriler de mevcut.