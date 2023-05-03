Apara Piyasalar 3 bankadan 'resesyon senaryosu' tavsiyesi
Giriş Tarihi: 3.5.2023 11:02

3 bankadan 'resesyon senaryosu' tavsiyesi

3 bankadan ’resesyon senaryosu’ tavsiyesi

JPMorgan, Morgan Stanley ve UBS analistleri olası resesyon durumunda tahvilleri hisselere göre daha çok beğendiklerini belirtti.

Fed'in yumuşak inişi başaramayacağı inancı büyük bankaların daha fazla tahvil yatırımı tavsiyesi vermesine yol açıyor.

Bloomberg'in haberine göre, JPMorgan, Morgan Stanley ve UBS analistleri resesyon ihtimali gölgesi altında sabit getirili menkul kıymetleri, hisselere göre daha fazla beğendiklerini açıkladı.

Üç bankanın analistleri özellikle yatırım yapılabilir nota sahip tahvillerin ekonomik yavaşlama senaryosunda hisselere göre daha iyi performans göstereceğini düşünüyor.

Bu görüşü destekleyen veriler de mevcut.

ARKADAŞINA GÖNDER
3 bankadan 'resesyon senaryosu' tavsiyesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz