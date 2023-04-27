Asya borsaları yükseldi

ABD'de teknoloji şirketlerinin karlılıklarının beklentileri geride bırakması, yeni günde Asya pay piyasalarını destekledi.

Buna karşın ABD'de geride kaldığı düşünülen bankacılık krizine ilişkin riskler, açıklanan bilançolar sonrası yeniden başlıca risk unsuru konumuna gelirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta açıklayacağı para politikası kararlarına ilişkin beklentiler de yeniden belirsizleşti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,44 artışla 2.495 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,67 yükselişle 3.285 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,15 değer kazancıyla günü 28.457 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın hemen üzerinde 133,7'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,20 değer kazanarak 60.430 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,23 yükselişle 19.806 puanda seyrediyor.