ABD yönetimi ve regülatörler harekete geçmedi! Banka sorunları sürüyor

Salı günü yüzde 49 ve dün yüzde 30 değer kaybı yaşamasının ardından NYSE'de sırası işleme kapatılan First Republic Bank için ABD yönetimi ve regülatörler henüz harekete geçmediler.

First Republic Bank'ın kaderinin ABD yönetimi ve Banka'nın en büyük rakipleri arasında bir "korkak tavuk" oyununa döndüğünü, her iki tarafın da ciddi zarara uğramaktan kaçınmaya çalıştıklarını ve zor durumdaki Banka'yı diğerinin kurtarmasını beklediklerini ifade etti.

Regülatörler, Mart ayındaki bankacık krizi sırasında büyük bankaların koydukları 30 milyar dolar mevduat ile batmaktan kurtulan First Republic için şu ana kadar harekete geçmediler ve 30 milyar dolar mevduatı koyan bankaların First Rebuclic'in batmasını engelleyecek ve paralarının bir kısmını kurtarabilecekleri bir anlaşma ortaya koymalarını bekliyorlar.

Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nda bazı yetkililerin First Republic Bank için özel değerlendirmelerini düşürüp düşürmemeyi tartıştıklarını, düşürme yönünde bir adımın Banka'nın Fed'in kredi kolaylıklarına erişimini frenleyeceğine belirtti.