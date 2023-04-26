Brent petrol fiyatı güne yükselişle başladı

Dün 82,88 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.01 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 81,24 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,77 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin ham petrol stoklarında düşüş öngörüsünün dünyanın en büyük petrol tüketicisinde talebin yüksek seyrettiği algısı yaratması etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre 6 milyon 83 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, 1 milyon 667 bin varil düşüş olacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak.

Devam eden ekonomik yavaşlama endişeleri ve yakıt talebindeki büyümeyi azaltabilecek daha fazla faiz artırımına ilişkin beklentiler fiyatları baskılamayı sürdürüyor.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, nisanda aylık bazda 2,7 puan azalışla 101,3'e düşerken, 9 ayın en düşük seviyesi kaydedildi. Söz konusu veriler, tüketici güveninde beklenenden daha keskin bir yavaşlama olduğu endişelerine yol açarak ekonomik durgunluk ve olumsuz talep görünümü beklentilerini destekledi.

Öte yandan, ABD ile birlikte, İngiltere ve Avrupa'da da merkez bankalarının gelecek ay faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler fiyatları aşağı yönlü baskılamayı sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 81,34 ile 81,44 dolar aralığının direnç, 81,05 ile 80,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.