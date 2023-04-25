ECB’nin 50 baz puanlık faiz artırımı seçeneği masadan kalkmadı

Geçtiğimiz 6 toplantıda faizi 50'şer baz puan artıran ECB'nin 4 Mayıs'ta yapılacak toplantıda faizi 25 veya 50 baz puan artırabileceği ifade ediliyor.

Politico'ya konuşan Schnabel, "Faiz artırımlarına ihtiyaç olduğu açık, ancak faiz artırımının büyüklüğü gelecek verilere bağlı olacak. Verilere bağlı olmak 50 baz puanlık bir artırım olasılığının masadan kalkmadığı anlamına geliyor" dedi.

Çekirdek enflasyonun çok güçlü bir ivme gösterdiğini ve yakın zamanda" tepe yapıp yapmayacağını net olmadığını belirten Schnabel, tepe noktası görülse de faiz artırımının yavaşlaması, durması için politika yapıcıların çekirdek enflasyonun sürdürülebilir bir aşağı yönlü patikada olduğuna güvenmeleri gerektiğini vurguladı.