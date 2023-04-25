Dijital euro için incelemenin nihai aşamasına gelindi

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, dijital euroya ilişkin başlattıkları incelemenin nihai aşamasına geldiklerini söyledi.

Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi'nde konuşan Panetta, dijital euroyu uygulamaya koymalarının mevduatlardan bir çıkışa neden olması halinde ECB'nin bankacılık sistemine nakit verebileceğini de ifade etti.

ECB, dijital euro konusunda nihai kararını Ekim ayında verecek. Avrupalı bankacılık lobileri ECB desteğindeki dijital paranın bankalardan mevduat çıkışına, işletmelerin ticari bankalardan uzaklaşmalarına yol açabileceğini ifade ediyorlar.

Panetta, "Bankalardan merkez bankası yükümlülüklerine doğru herhangi bir likidite çıkıyını telafi etmek için likidite sistemini regüle edebilecek tek kurum merkez bankası" dedi.

ECB dün yaptığı açıklamada, euronun dijital versiyonunun sadece müşterilerin kullanımına sunulacağını ve bir müşterinin sahip olabileceği maksimum dijital euro miktarının 3000 euro civarında belirleneceğini ifade etmişti. Şirketler ve devletler dijital euroyu kabul edip etmemekte özgür olacaklar ancak biriktiremeyecekler.