Çin bankaları mevduat faizlerini düşürme baskısı altında

Çin'de devlet kontrolündeki Security Daily gazetesinin haberine göre, Pekin'in ekonominin toparlanmasına yardım için finansman maliyetlerinin düşmesi yönünde baskıya devam etmesine bağlı olarak daralan net faiz marjlarına yanıt veren Çin bankası mevduat faizlerini düşürdüler.

Çin'in borsalara kote 7 bankasının net faiz marjları, kredi ve borçlanma faizleri arasındaki fark, yüzde 1,8'in altına indi.

Habere göre, daralan net faiz marjı bir çok küçük kırsal bankaların bu ay mevduat faizlerini düşürmelerine yol açtı. Liaocheng SHRCB Rural Bank 3 ve 5 yıl vadeli mevduat faiz oranlarını 5'er bas puan ve 7 gün vadeli mevduat faizini 50 baz puan indirdi.

Tüm ticari bankalar dikkate alındığında ortalama net faiz marjı 2022 sonunda yüzde 1,91'e indi. 2021 sonunda bu oran yüzde 2,08 seviyesindeydi.