Apara Piyasalar Çin bankaları mevduat faizlerini düşürme baskısı altında
Giriş Tarihi: 25.4.2023 09:00 Son Güncelleme: 25.4.2023 09:00

Çin bankaları mevduat faizlerini düşürme baskısı altında

Çin bankaları mevduat faizlerini düşürme baskısı altında

Çin'de baskıya devam edilmesine bağlı olarak daralan net faiz marjlarına yanıt veren Çin bankası mevduat faizlerini düşürdüler.

Çin'de devlet kontrolündeki Security Daily gazetesinin haberine göre, Pekin'in ekonominin toparlanmasına yardım için finansman maliyetlerinin düşmesi yönünde baskıya devam etmesine bağlı olarak daralan net faiz marjlarına yanıt veren Çin bankası mevduat faizlerini düşürdüler.

Çin'in borsalara kote 7 bankasının net faiz marjları, kredi ve borçlanma faizleri arasındaki fark, yüzde 1,8'in altına indi.

Habere göre, daralan net faiz marjı bir çok küçük kırsal bankaların bu ay mevduat faizlerini düşürmelerine yol açtı. Liaocheng SHRCB Rural Bank 3 ve 5 yıl vadeli mevduat faiz oranlarını 5'er bas puan ve 7 gün vadeli mevduat faizini 50 baz puan indirdi.

Tüm ticari bankalar dikkate alındığında ortalama net faiz marjı 2022 sonunda yüzde 1,91'e indi. 2021 sonunda bu oran yüzde 2,08 seviyesindeydi.

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Çin bankaları mevduat faizlerini düşürme baskısı altında
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