BOJ Başkanı Ueda: BOJ’un enflasyon tahminleri oldukça güçlü olmalı

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, getiri eğrisi kontrolünde değişiklik yapılmasını düşünebilmeleri için Banka'nın enflasyon tahminlerinin "oldukça güçlü" olması ve enflasyonun gelecek yıl yüzde 2'ye yakın olması gerektiğini söyledi.

"Trend enflasyonun yüzde 2'ye ulaşacağı öngörüldüğünde para politikasını normalleştirmeyi değerlendiririz" diye konuşan Ueda, Japonya'da enflasyonun yakın zamanda tepe yapmasının ve Mart 2024'te sona erecek cari mali yılın ikinci yarısında yüzde 2'nin altına geri yavaşlamasının büyük olasılık olduğunu vurguladı.

Ueda, "BOJ'un 6 ay, 1 yıl ve 1,5 yıl için trend enflasyon tahminleri oldukça güçlü ve yüzde 2'yşe yakın olur ise, getiri eğrisinde değişiklik yapmayı değerlendiririz" diye konuştu.

Ancak Ueda, BOJ'un getiri eğrisi kontrolünü nasıl değiştireceği konusunda bilgi vermedi, bunun ekonomi ve enflasyon hızı gibi çeşitli faktörlere bağlı olduğunu belirterek, "Nasıl yapacağımızı şu anda söyleyemem" dedi.