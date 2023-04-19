API petrol stokları azaldı

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre, ABD'de petrol stokları bir haftalık dönemde 2,68 milyon varil azaldı.

API, 14 Nisan ile sona eren haftada benzin stoklarının 1,02 milyon varil, damıtılmış ürün stoklarının ise 1,9 milyon varil azaldığını bildirdi.

API verilerine göre, dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 553 bin varil düşüş gösterdi.

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında da düşüş bekleniyor.

WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, bir önceki hafta 0,6 milyon varil artan petrol stoklarının, 14 Nisan ile sona eren haftada 0,5 milyon varil düşeceği tahmin ediliyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 1,2 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 0,9 milyon varil düşüş olacağı yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 89,3 seviyesinden yüzde 89,9 seviyesine çıkacağı tahmin edildi.

DoE petrol ve petrol ürünleri stokları TSI 17.30'da açıklanacak.