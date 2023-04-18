Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,12 puan değer kaybederek 5.045,23'e indi. Toplam işlem hacmi 24,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,17 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,90 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizliklerin yeniden artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

ABD'de hem makroekonomik veri akışının hem de Fed yetkililerinin açıklamalarının varlık fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırdığını aktaran analistler, para piyasalarında Fed'in gelecek ay yapılacak toplantıda yüzde 87 ihtimalle politika faizini 25 baz puan yükselteceğinin fiyatlandığını söyledi.

Öte yandan, temmuz toplantısında da 25 baz puan faiz artışına gidileceğine yönelik öngörülerin düşük ihtimalle de olsa günden güne güç kazanması yatırımcılar için soru işaretlerini artırıyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 seviyesinin destek, 5.150 ve 5.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.