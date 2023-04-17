Butan’dan milyonlarca dolarlık yatırım

Forbes dergisinin haberine göre, dünyanın en izole ülkelerinden biri olan Butan, bitcoin, ether ve diğer dijital varlıklara milyonlarca dolar yatırım yapmış.

Ekonomisi tarım ve ormancılığa dayalı olan Butan'ın 2,9 milyar dolar büyüklüğünde egemen yatırım şirketi olduğunu hatırlatan Forbes, Druk Holding & Investments adı verilen bu yatırım şirketinin iflas eden kripto kreditörleri BlockFi ve Celsius'un müşterisi olduğunu, ancak bunun hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadığını yazdı.

Druk Holding & Investments Butan'ın 21 şirketini yönetiyor.