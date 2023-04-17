Arz kıtlığı, arz fazlasına dönüşüyor! Doğal gaz tüketimi azaldı

Kuzey yarım kürede hava sıcaklıklarının artması ile birlikte azalan doğal gaz tüketimi, sektördeki arz kıtlığının, arz fazlasına dönüşmesine yol açıyor.

Avrupa ve Asya'da en azından önümüzdeki birkaç hafta devam etmesi beklenen arz bolluğu fiyatları da aşağı itiyor.

Ilımlı geçen kış ve tüketimi azaltmak için alınan terbirler Güney Kore'den İspanya'ya kadar pek çok ülkede stokların kış mevsimini yüksek doluluk oranı ile tamamlamalarına yol açtı ve LNG dolu tankerler yüklerini boşaltacak terminal bulmakta zorlanmaşa başladılar.

Morgan Staley yayınladığı araştırma notunda, "Gaz talebi, ısınma sezonunun sona ermesinin ardından ve hava sıcaklıklarının klimanaların çalışmasını gerektirdiği yaz dönemi başlamadran önce düşer. Yakıt genellikle gelecek sezon için dolaranı doldurulması için kullanılır, ancak bu yıl Avrupa'da gelecek kış için stoklar Ağustos ayının ikinci yarısında dolabilir" dedi.

RBC Capital Markets raporuna göre de Avrupa'da en çok LNG terminaline sahip ülke olan İspanya'da doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 85 ve bu İspanya piyasasınhın çok çabuk şekilde aşırı kapasite ile karşı karşıla kalabileceği anlamına glediğini ve bunun spot fiyatlar üzerinde baskı yaratabileceğini vurguladı.