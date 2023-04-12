Apara Piyasalar Goldman Sachs: ABD'de enflasyon yüzde 6'nın üzerinde gelirse S&P 500 %2 geriler
Giriş Tarihi: 12.4.2023 10:23 Son Güncelleme: 12.4.2023 10:24

Goldman Sachs: ABD'de enflasyon yüzde 6'nın üzerinde gelirse S&P 500 %2 geriler

Goldman Sachs: ABD’de enflasyon yüzde 6’nın üzerinde gelirse S&P 500 %2 geriler

Goldman Sachs Group'dan John Flood, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisinin S&P 500'de yönü belirleyeceğini söyledi.

Goldman Sachs Group'dan John Flood, ABD'de Mart ayı yıllık enflasyon rakamının Şubat ayındaki yüzde 6 seviyesinin üzerinde gerçekleşmesi halinde S&P 500 endeksinde en az yüzde 2 düşüş beklediğini bildirdi.

Enflasyonun ekonomistlerin yüzde 5,1 olan medyan tahminleri seviyesinde veya altında gerçekleşmesi halinde ise S&P 500'ün yukarı gitmesinin muhtemel olduğunu belirten Flood, Fed faizi vadeli kontratlarının hali hazırda Mayıs ayında bir faiz artırımı daha yapılmasını ve dördüncü çeyrekte agresif faiz indirimine gidilmesini fiyatladıklarını vurguladı.

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Goldman Sachs: ABD'de enflasyon yüzde 6'nın üzerinde gelirse S&P 500 %2 geriler
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