Goldman Sachs: ABD’de enflasyon yüzde 6’nın üzerinde gelirse S&P 500 %2 geriler

Goldman Sachs Group'dan John Flood, ABD'de Mart ayı yıllık enflasyon rakamının Şubat ayındaki yüzde 6 seviyesinin üzerinde gerçekleşmesi halinde S&P 500 endeksinde en az yüzde 2 düşüş beklediğini bildirdi.

Enflasyonun ekonomistlerin yüzde 5,1 olan medyan tahminleri seviyesinde veya altında gerçekleşmesi halinde ise S&P 500'ün yukarı gitmesinin muhtemel olduğunu belirten Flood, Fed faizi vadeli kontratlarının hali hazırda Mayıs ayında bir faiz artırımı daha yapılmasını ve dördüncü çeyrekte agresif faiz indirimine gidilmesini fiyatladıklarını vurguladı.