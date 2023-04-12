Apara Piyasalar EIA: Küresel petrol üretiminde artışta OPEC'in payı azalacak
Giriş Tarihi: 12.4.2023 10:19 Son Güncelleme: 12.4.2023 10:20

EIA: Küresel petrol üretiminde artışta OPEC'in payı azalacak

EIA: Küresel petrol üretiminde artışta OPEC’in payı azalacak

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA) küresel petrol üretiminde büyümede OPEC'in payının bu yıl ve gelecek yıl azçalacağını öngördü.

EIA, ABD, Brezilya, Kanada ve Guana'nın üretimlerinde artışın OPEC'in açıkladığı görümmü üretim kısıntısını aşacağını savundu.

OPEC üyesi olmayan üreticilerin petrol üretimlerinin bu yıl 1,9 milyon varil/gün artacağını öngören EIA, 2024 yılında da 1 milyon varil/gün üretim artışı olacağını belirtti.

EIA'nın Kısa Vadeli Enerji Görünümü raporuna göre OPEC'in üretimi bu yıl 500 bin varil/gün azalacak ve gelecek yıl 1 milyon varil/gün artacak.

Gelecek iki yılda OPEC dışı üreticilerin üretim artışlanrının yarısının ABD'den geleceğini öngören EIA, ABD'nin üretiminin bu yıl yüzde 5,5 artarak 12,4 milyon varil/gün ve 2024'te yüzde 1,7 daha artarak 12,75 milyon varil/gün olmasını bekliyor.

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EIA: Küresel petrol üretiminde artışta OPEC'in payı azalacak
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