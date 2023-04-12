Apara Piyasalar Binance ABD, dijital varlık tokenleri TRON ve Spell'i platformundan çıkaracak
Giriş Tarihi: 12.4.2023 10:16

Binance ABD, dijital varlık tokenleri TRON ve Spell'i platformundan çıkaracak

Binance ABD, dijital varlık tokenleri TRON ve Spell’i platformundan çıkaracak

Dünyanın en büyük kriptopara borsası Binance'nin ABD'deki bağlı ortaklığı Binance US, dijital varlık tokenleri TRON ve Spell'in kendi işlem platformundan çıkaracak. Her iki tokenin fiyatları da dün keskin şekilde düşmüştü.

Binance ABD bu kararı periyodik gözden geçirme sonucunda verdiğini, işlem hacmi ve likidite gibi değerler il, tokenlerin risk pnofillerindeki değişimlerini dikkate aldığını ifade etti.

Yapılan açıklamaya göre TRON ve Spell, 18 Nisan'da Binance ABD'in iylem platformundan çıkacaklar. Kullanıcılar bu iki tokeni çekebilecekler, ancak işlem yapamayacaklar ve yeni token yatıramayacaklar.

TRON tokeninin kurucusu Justin Sun yaptığı açıklamada, Binance ABD'in aldığı kararın etkisinin "göreceli olarak küçük" olacağını savundu. Sun'ın verdiği bilgiye göre TRON'un günlük işlem hacmi 400 milyon dolar ve bunun sadece 1 milyon dolarlık bölümü Binance ABD platformunda gerçekleşiyor. Sun, geçtiğimiz ay SEC tarafından sahtekarlık, dolandırıcılık ile suçlanmıştı.

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Binance ABD, dijital varlık tokenleri TRON ve Spell'i platformundan çıkaracak
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