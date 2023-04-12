Binance ABD, dijital varlık tokenleri TRON ve Spell’i platformundan çıkaracak

Binance ABD bu kararı periyodik gözden geçirme sonucunda verdiğini, işlem hacmi ve likidite gibi değerler il, tokenlerin risk pnofillerindeki değişimlerini dikkate aldığını ifade etti.

Yapılan açıklamaya göre TRON ve Spell, 18 Nisan'da Binance ABD'in iylem platformundan çıkacaklar. Kullanıcılar bu iki tokeni çekebilecekler, ancak işlem yapamayacaklar ve yeni token yatıramayacaklar.

TRON tokeninin kurucusu Justin Sun yaptığı açıklamada, Binance ABD'in aldığı kararın etkisinin "göreceli olarak küçük" olacağını savundu. Sun'ın verdiği bilgiye göre TRON'un günlük işlem hacmi 400 milyon dolar ve bunun sadece 1 milyon dolarlık bölümü Binance ABD platformunda gerçekleşiyor. Sun, geçtiğimiz ay SEC tarafından sahtekarlık, dolandırıcılık ile suçlanmıştı.