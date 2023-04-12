Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle bir süredir devam eden yön arayışının, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte yerini hareketliliğe bırakması bekleniyor.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) artış martta yüzde 7,2'ye gerilese de beklentilerin üzerinde kalırken, çekirdek makine siparişleri yıllık yüzde 9,8 artışla öngörüleri geride bıraktı.

Japon piyasalarında, ünlü yatırımcı Warren Buffet'ın Japon şirketlerine yatırım yaptığı ve bu yatırımları artıracağını açıklamasının etkileri de devam ediyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,11 artışla 2.551 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,41 yükselişle 3.327 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,57 değer kazancıyla günü 28.083 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 133,8'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,33 yükselişle 60.354 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 azalışla 20.262 puanda seyrediyor.