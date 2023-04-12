ABD Enerji Bakanlığı petrol stoklarında düşüş bekleniyor

WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, bir önceki hafta 3,78 milyon varil azalan petrol stoklarının, 7 Nisan ile sona eren haftada 0,6 milyon varil daha düşeceği tahmin ediliyor. Benzin stoklarında düşüş tahmini 1,7 milyon varil oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü(API) tarafından dün akşam açıklanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre, petrol stokları 377 bin varil, benzin stokları 452 bin varil artarken, damıtılmış ürün stokları 1,98 milyon varil geriledi.

WSJ'nin anketinde damıtılmış ürün stok tahmini 0,5 milyon varil düşüş olacağı yönünde oluştu.

API verilerine göre, dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 1,36 milyon varil azaldı.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 89,6 seviyesinden yüzde 90,1 seviyesine çıkacağı tahmin edildi.

DoE petrol ve petrol ürünleri stokları TSI 17.30'da açıklanacak.