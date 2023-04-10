BOJ eski Başkan Yardımcısı Nakaso: Kontrol politikasının sona erdirilmesi büyük olasılık

Japonya Merkez Bankası (BOJ) eski Başkan Yardımcısı Hiroshi Nakaso, finansal kuruluşların karlarına zarar vermek gibi yan etkileri artan getiri eğrisi kontrol politikasında BOJ tarafından ince ayar yapılmasının veya politikanın sona erdirilmesinin büyük olasılık olduğunu söyledi.

Nikkei gazetesine konuşan Nakaso, "Kuroda tarafından uygulamaya konan devasa parasal teşvikler, deflasyonu sona erdirmeye yardım etti. Ancak yüzde 2 enflasyon hedefini sürdürülebilir şekilde başaramadı, çünkü enflasyon beklentilerin düşük kalmaya devam etti. Bunun sonucu olarak BOJ, ultra gevşek para politikasının artan maliyetlerine, yan etkilerine rağmen uzun bir süre devcam ettirmek zorunda kaldı" dedi.

Artan jan etkilerin getiri eğrisi kontrolünün çalıştığının bir işareti olduğunu belirten Nakaso, "Uygun zaman geldiğinde BOJ'un yeni liderliği getiri eğrisi kontrolünü büyük olasıkla modifiye edecek veya kaldıracak" dedi.

BOJ'un negatif faizi sona erdirmesi için ise Japonya'nın üretim açığının iyileşmekte olduğu ve ücretlerin sürdürülebilir şekilde artacağı yönünde açık işaretlerin gerekli olduğunu belirten Nakaso, "BOJ, yüzde 2 enflasyona hedefine ulaşılması sağlayan ivmenin sürdürülebilir olduğunu teyit ettiğinde uygun kararı alacak" diye konuştu.