ABD’de ticari bankaların verdikleri krediler azaldı

Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın iflaslarının etkisiyle sıkılaşan kredi şartlarına bağlı olarak Mart ayının son 2 haftasında kredilerde daralma rekor kırdı.

29 Mart'ta sona eren 2 haftada krediler yaklaşık 105 milyar dolar düştü. Bu, 1973'ten bu yana görümen en büyük düşüş oldu. Mart ayının son haftasında kredilerde görülen 45 milyar dolarlık düşüşün büyük kısmı küçük bankaların verdikleri kredilerde yaşandı.

Banka büyüklükleri açısından sınıflandığında 25 büyük bankanın kredileri 2 haftada 23,5 milyar dolar azaldı. Küçük ticari bankaların verdikleri krediler 73,6 milyar dolar düştü. ABD'de faaliyet gösteren yabancı bankaların kredileri de 7,5 milyar dolar geriledi.

25 büyük banka tolam kredilerin 5'te 3'ünü dağıttılar.