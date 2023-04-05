Apara Piyasalar Dolar endeksinde yüzde 15 düşüş tahmini
Giriş Tarihi: 5.4.2023 11:48

Dolar endeksinde yüzde 15 düşüş tahmini

Dolar endeksinde yüzde 15 düşüş tahmini

Merkezi Londra'da bulunan Varlık Yönetim Şirketi Eurizon SLJ Capital, Fed'in enflasyondaki düşüşle faiz indirimine başlayacağı ve doların gelecek sene yüzde 10-15 değer kaybedebileceği tahminini paylaştı.

Eurizon SLJ Capital Stratejistleri Stephen Jen ve Joana Freire paylaştıkları bir notta doların gelecek 4 ila 6 çeyreklik dönemde düşüşünü sürdürebileceğini ve yüzde 10-15 değer kaybedebileceğini öngördü.

Uzmanlar ABD Merkez Bankası'nın şahinliğinin tepe noktasına çok yakın olduğunu ve bankanın sonraki hamlesinin faiz indirimi olacağını belirterek "Fed bu kadar sıkılaşmaya gittiği ortamda ABD'de ve dünyada enflasyon riskleri aşağı yönlü. Dünyanın büyük bölgelerinde zaten baskılanmış olan ekonomik aktivite, ironik bir şekilde, muhtemelen küresel talebin çökmesini önleyecek. Bu senaryo dolarda da önemli bir zayıflamaya işaret ediyor" değerlendirmesini yaptı.

Jen, bu senaryoyu ABD enflasyonunun 2021'de yükseldiği hızla gerileyeceği tahminine dayandırıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dolar endeksinde yüzde 15 düşüş tahmini
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz