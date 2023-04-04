Bitcoin opsiyon ve vadelilerinde açık pozisyon sayısı arttı

Kripto odaklı türev ürünler için önde gelen bir borsa olan Deribit'in verilerine göre, geçtiğimiz ay global bankacılık sektöründe ortaya çıkan korkular sonrasında bitcoin opsiyon ve türevlerinde açık pozisyon sayıları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

23 Mart'ta bitcoin opsiyon ve vadelilerinde açık pozisyon sayısı 433 bin 540 oldu.

Mart ayına kadarki 12 ayda açık pozisyon sayısı 150 bin ile 300 bin arasında olmuştu.

Deribit verisine göre, bitcoinde açık pozisyon tutarı 22 Mart'ta 12,24 milyar dolar ile Kasım ayı ortasından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Kasım ortasında bitcoin fiyatı 60 bin dolara yakındı.

Deribit yöneticisi Luuk Strijers yaptığı açıklamada, "Daha önce bu kadar fazla aktiviteyi hiç görmemiştik. Bu seviyede açık pozisyona 2021'de bugünkü fiyatların yarısındayken ulaşmıştık, bu ikiye katlandığı anlamına geliyor" dedi.