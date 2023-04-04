ABD verileri sonrasında altın fiyatları rekor kırdı

ABD'de bugün açıklanan fabrika siparişleri ve JOLTS açılan iş verileri sonrasında ons altın yüzde 1'in üzerinde yükseldi.

Fabrika siparişlerinin Şubat'ta beklentilerin üzerinde düşmesi ve JOLTS açılan iş sayısının beklentilerin altında kalması Fed'in Mayıs ayında 25 baz puan faiz artıracağı beklentilerini zayıflattı.

ABD dolarının bu beklenti ile euro, GBP ve yen karşısında değer kaybetmesi altın fiyatına destek verdi.

Ons altın yüzde 1,35 artışla 2011 doların üzerini test etti. Şu sıralarda da yüzde 1,33 artışla 2010,92 dolarda