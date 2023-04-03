Hisse senedi piyasaları üzerindeki baskı artıyor

OPEC+'nın sürpriz üretim kısıntısı kararı sonrası petrol fiyatlarının yükselmesi, Fed'in Mayıs ayında faiz artırımı yapacağı beklentilerinin güçlenerek ABD Hazine kağıdı getirilerini yükseltmesi ve dolara talebi artırması bu sabah ABD ve Avrupa hisse senedi vadeli endeksleri üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor.

Asya'da gerçekleşen işlemlerde vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi Cuma gününe göre hafif bir artışla 33 bin 473 puandan işlem görürken, S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,36 ve teknoloji hisselerinin yer aldığı Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 0,59 düştü.

Avrupa'da da FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 artış gösterirken, FDAX yüzde 0,18 ve Eurostoxx 50 vadeli endeksi yüzde 0,12 aşağıda.