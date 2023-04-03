Fed’in faiz artıracağı beklentilerinin güçlenmesi altın fiyatını düşürdü

OPEC+'nın beklenmedik şekilde üretimi kısma kararı almasının Fed'in faiz artıracağı beklentilerini artırarak ABD dolarını güçlendirmesi ons altın fiyatını vurdu.

Ons altın bu sabah 1950 doların altını test etmesinin ardından şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,9 düşüşle 1952 dolardan işlem görüyor.

Analistler, faiz oranlarının beklentilerden daha uzun süre yüksek kalmaları potansiyelinin güçlenmesinin altın fiyatını zayıflattığını belirtiyorlar.

"Altın fiyatı şu anda 1900 dolar seviyesine doğru bir aşağı harekete kırılgan" değerlendirmesini yapan analistler, Fed'in Mayıs'ta 25 baz puan faiz artırması olasılığının yüzde 58'e yakın olduğuna işaret ettiler.

Analistler, altın fiyatının 1956 dolar seviyesinin altında kalmaya devam etmesi halinde 1927 dolar seviyesine kadar bir geri çekilmenin yolunun açılacağını öngörüyorlar. Yukarıda direnç ise 1965 dolarda.