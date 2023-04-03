Büyük yatırımcılar SEC için öngörülen reforma karşılar

Financial Times'ın haberine göre çok sayıda büyük yatırımcı, SEC'in ABD hisse senedi piyasasında küçük perakende işlemciler için şeffaflığın ve fiyatlamanın ilerletilmesi yönündeki iddialı reform planına karşı çıkan arasına katıldı.

Habere göre, SEC'in Aralık ayında yayınladığı ve Başkan Gary Gensler'in hisse senedi piyasasında son 20 yılda yapılan en büyük reform olarak tanıttığı düzenlemelerin derin endişeler yarattığı vurgulandı.

SEC'in ortaya koyduğu reform önerisi veri aracıları yayının artırma ve işlem aralıklarını azaltma önerileri yapılan değişiklikler ile bir miktar destek topladı. İşlem aralıkları veya "adım büyüklüğü" kuralı hisse senedi fiyatlarının bir pennyden daha az yukarı ve aşağı hareket etmesine izin verecek ve teorik olarak en çok talep gören hisse senetleri için fiyatlandırmayı iyileştirecek.

Ancak daha tartışmalı olan düzenleme, halihazırda yürürlükte olan benzer standartların yanı sıra komisyonculara-aracılara yatırımcılar için en iyi fiyatı bulmak için tüm çabayı göstermeye zorunluluğu getirilmesi.