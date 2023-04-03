Biden yönetiminden OPEC+’in kararına tepki

ABD'de Biden yönetimi, Suudi Arabistan öncülüğündeki OPEC+ üyelerinin günlük petrol üretimini gönüllü olarak kısma kararlarına tepki gösterdi.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, OPEC+ üyelerinin gönüllü olarak üretimi kısma kararı almalarının "akla yatkın, doğru" olmadığını savundu.

Sözcü, "Bu üretim kısıntılarının piyasadaki belirsizlik dikkate alındığında şu an için uygun, tavsiye edilir olduğunu düşünmüyoruz" diye konuştu.

"Biz petrolün varil fiyatına değil Amerikalı tüketiciler için fiyatlara odaklandı. Fiyatlar geçen yı ciddi şekilde aşağı geldi" diye konuşan Sözcü, "Ekonomik büyümenin desteklenmesi ve Amerikalı tüketiciler için daha düşük fiyatlar sağlama amacılla üm üreticiler ve tüketicier ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.