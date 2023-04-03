2 yılın en düşük seviyesi! Japon imalat sektörünün ekonomiye güveni geriledi

Japon imalat sektörünün ekonomiye olan güveni, yavaşlayan küresel büyümenin ihracata dayalı Japon ekonomisine ilişkin yarattığı endişelerin etkisiyle 2 yılın en düşük seviyesine indi.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) tarafından çeyrek dönemlerde yayınlanan Tankan araştırması, Ocak-Mart döneminde imalat sektörünün büyük şirketlerinin Japon ekonomisine olan güvenlerinin Aralık ayındaki +7'ten +1'e indiğini gösterdi. Piyasadaki beklentilerin medyanı ise +3 olmuştu. Ocak-Mart dönemi için endeksin geldiği +1 seviyesi Aralık 2020'den bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

İmalat sektörü güveninin son 5 çeyrektir kötüleşmesinde denizaşırı ekonomilerdeki yavaşlama ve düşen çip talebinin yanı sıra artan ham madde ve yakıt maliyetlerinin etkisine ilişkin şikayetler etkili oldu.

İmalat dışı sektörün büyük şirketlerinin ekonomiye olan güven ise Ocak-Mart döneminde de arttı. Son 4 çeyrektir artan imalat dışı sektör, hizmetler, güven endeksi Ocak-Mart döneminde Analık ayındaki +19'tan +20'ye yükseldi.

Tankan araştırmasına göre büyük şirketler 1 Nisan'da başlayacak yeni mali yılda sermaye harcamalarını yüzde 3,2 artırmayı planlıyorlar. Piyasa beklentisi ise sermaye harcamalarının yüzde 4,9 artırılacağı yönündeşdi.

Şirketlerin gelecek 1 yıl için enflasyon beklentileri yüzde 2,8, 3 yıl için yüzde 2,3 ve 5 yıl için yüzde 2,1 oldu.