Apara Piyasalar Polonya'da yıllık enflasyon yüzde 16,2'ye geriledi
Giriş Tarihi: 31.3.2023 13:48

Polonya'da yıllık enflasyon yüzde 16,2'ye geriledi

Polonya’da yıllık enflasyon yüzde 16,2’ye geriledi

Polonya`da yıllık enflasyon, martta beklentilere paralel şekilde yüzde 16,2 olarak ölçüldü.

Polonya Merkezi İstatistik Bürosu, fiyat artışlarına ilişkin mart ayı öncü verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede şubat ayında yüzde 18,4 olan yıllık enflasyon, martta beklentilere yakın olarak yüzde 16,2'ye geriledi.

Beklentiler enflasyonun martta yüzde 16 düzeyine inmesi yönündeydi.

Polonya Merkez Bankası Başkanı Adam Glapinski, enflasyonun bu yılın sonuna kadar tek haneli rakamlara düşeceği tahminini paylaştı.

Polonya Merkez Bankası, 10 Mart'ta yayınladığı son enflasyon raporunda, enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 11,9, 2024'te 5,7 ve 2025'te 3,5 olacağını tahmin etmişti.

Mart ayının başlarında, bankanın faiz oranlarını belirleyen para politikası kurulu, faiz oranlarını değiştirmeden referans oranını yüzde 6,75'te tutmuştu.

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Polonya'da yıllık enflasyon yüzde 16,2'ye geriledi
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