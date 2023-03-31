Kriz hafifliyor: Fed’in bankalara sağladığı acil kredi azaldı

ABD'de Silicon Valley Bank ve ardından Signature Bank'ın batması ile başlayan bankacılık krizinde, mevduat çekişleri, likidite sıkışıklığı ile karşı karşıya kalan bankalara Fed'in sağladığı acil kredi kolaylığından kullanılan miktar geçtiğimiz hafta azaldı.

Fed'in acil kredi desteğini sağladı iskonto penceresi kredi kolaylığından 29 Mart haftasında kullanılan miktar 22 Mart haftasındaki 110,2 milyar dolardan 88,2 milyar dolara indi.

Fed'in bankacılık krizi ile birlikte ortaya koyduğu Banka Dönemsel Fonlama Programı'ndan kullanılan kredi miktarı ise 29 Mart haftasında 53,7 milyar dolardan 64,4 milyar dolara yükseldi.

Fed'in "diğer kredi" adı altında sağladıağı miktar da 29 Mart haftasında 180,1 milyar dolar oldu. 22 Mart haftasında 179,8 milyar dolar kredi kullandırılmıştı.

Bankalara likidite desteği için kullanılan 3 programdan 29 Mart haftasında kullanılan toplam miktar 22 Mart haftasındaki 343,7 milyar dolardan 332,7 milyar dolara indi.

Fed'in bilanço büyüklüğü de 22 Mart haftasındaki 8 trilyon 784 milyar dolardan, 8 trilyon 756 milyar dolara düştü.