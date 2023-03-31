KKM’de faiz oranı üst sınırı bankalar ve yararlanıcılar arasında serbestçe belirlenecek

Cumhurbaşkanlığının "Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda yapılan değişiklik ile destekten faydalanacak mevduat ve katılma hesaplarına(KKH) ilişkin faiz oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) politika faizinden az olmamak üzere bankalar ve yararlanıcılar arasında serbestçe belirlenecek.

Katılım bankalarında açılacak KKH'lerin katılım bankacılığı esasları çerçevesinde belirlenecek kâr payı oranlarına uygun şekilde açılması gerekecek.

Mevduat bankalarının KKH'lere uygulayacağı asgari faiz oranı, TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olacak.

Karar ile faiz oranlarının belirlenmesiyle ilgili aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırıldı.