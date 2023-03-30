Fed Başkanı Powell: Küçük bankaların mevduat hareketliliği durma noktasına doğru yavaşlıyor

ABD'de FDIC'nin mevduatlar için sağladığı güvence mevduat sahibi başına 250 bin dolar.

Hern, Powell'ın iki bankanın batmaları sonrasında küçük bankalardan sektörün devlerine doğru bir mevduat hareketi olduğunu ancak bunun durma noktasına doğru yavaşladığını ifade ettiğini de söylydi.

Cumhuriyetci Çalışma Grubu, Powell'ı 31,4 trilyon dolarlık borçlanma tavanının artırılması konusunu görüşmek için davet etmişti, ancak bankacılık sektörünün sağlığı görüşmede önemli bir yer tuttu.