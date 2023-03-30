ECB üyesi Schnabel: Bankacılık sektöründeki kargaşanın dezenflasyonist etkisi olabilir

20 üyeli Euro Bölgesi'nde manşet enflasyonun hızla düşmekte olduğunu, ancak çekirdek fiyatların hala yükselmekte olduğunu belirten Schnabel, hızlı fiyat büyümesinin sağlam ve kırılmasının zor olduğuna işaret etti.

Geçen yıl enerji fiyatlarında yaşanan artışın hızla ekonominin geneline yayıldığını hatırlatan Schnabel, ancak bunun tersine döndürülmesinin daha uzun süre alabileceğini vurguladı.

"Çekirdek enflasyonun yukarı gittiği kadar hızlı geri gelmeyeceğinden kuşkulanıyorum" diye konuşan Schnabel, ECB'nin yüzde 2 hedefine ulaşmak için biraz esnekliği olduğunu ve çok hızlı hareket ederek gereksiz açı yaratmak istemediğini de ifade etti.