ECB üyesi Schnabel: Bankacılık sektöründeki kargaşanın dezenflasyonist etkisi olabilir

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, küresel bankacılık sektöründe yaşanan kargaşanın kredi şartlarını sıkılaştırması ve dezenflasyonist bir etki göstermesi olasılığının göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Ancak Schnabel, Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyonun inatçı olduğunu ve enerji maliyetlerindeki düşüşün enflasyonu beklendiği kadar hızlı aşağı çekmeyebileceğini ifade etti.
20 üyeli Euro Bölgesi'nde manşet enflasyonun hızla düşmekte olduğunu, ancak çekirdek fiyatların hala yükselmekte olduğunu belirten Schnabel, hızlı fiyat büyümesinin sağlam ve kırılmasının zor olduğuna işaret etti.
Geçen yıl enerji fiyatlarında yaşanan artışın hızla ekonominin geneline yayıldığını hatırlatan Schnabel, ancak bunun tersine döndürülmesinin daha uzun süre alabileceğini vurguladı.
"Çekirdek enflasyonun yukarı gittiği kadar hızlı geri gelmeyeceğinden kuşkulanıyorum" diye konuşan Schnabel, ECB'nin yüzde 2 hedefine ulaşmak için biraz esnekliği olduğunu ve çok hızlı hareket ederek gereksiz açı yaratmak istemediğini de ifade etti.