Küresel piyasalar karışık seyrediyor

ABD'de başlayan bankacılık krizinin yatıştığı görülse de, krizin olası etkilerine ilişkin soru işaretleri devam ediyor.

Ülkede kredi genişlemesinin güç kaybedeceği ve bu durumun ülke ekonomisini resesyona götürecek süreci hızlandırabileceği endişesi öne çıkarken, para politikasının geleceğine yönelik belirsizlikler de fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Dün açıklamalarda bulunan St. Louis Fed Başkanı James Bullard, faiz artışlarına devam edilmesi gerektiğini vurgulayarak, yapılması gereken şeyin enflasyon üzerinde daha fazla baskı kurmak olduğunu dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayısta yüzde 40 ihtimalle 25 baz puan faiz artırması öngörülürken, yüzde 60 ihtimalle politika faizinin sabit tutulması bekleniyor.

Fed'in sene sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler ise güç kaybetmeye devam ederken, aralık toplantısına kadar alınacak kararlara ilişkin belirsizliklerin yüksek olduğu görülüyor.

Fed ile piyasaların beklentilerindeki farklılık varlık fiyatlarında yön arayışına neden olurken, ülkede açıklanan makroekonomik verilerdeki enflasyon baskısının devam edebileceğine ilişkin sinyallerle birlikte tahvil piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Ülkede Martta beklentilerin üzerinde gelen Conference Board Tüketici Güven Endeksi, aylık bazda 0,8 puan artarak 104,2'ye çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,57'ye yükseldi.

Öte yandan, ABD'de Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) batmasına yönelik soruşturmalar da sürüyor.

Analistler, bugün, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi, SVB ve Signature Bank'ın iflasına ilişkin oturum düzenleneceğini kaydederek, Fed Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) Başkanı Martin Gruenberg söz konusu oturuma katılacağını bildirdi.

Dün bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,16, Dow Jones endeksi yüzde 0,12 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.

Avrupa borsaları dün sınırlı da yükseliş eğiliminde hareket ederken, yatırımcıların dikkatlerinin yeniden Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) atacağı adımlara çevrildiği görülüyor.

Analistler, bölgede yarından itibaren yoğunlaşacak verilerden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Bu gelişmelerle dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,09, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,47 ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,14 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de yükselişle başladı.

Asya borsalarında bugün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Alibaba Grubu'nun Çin hükümetinin belirlediği standartlara göre yeniden yapılandırılacağına yönelik haber akışı söz konusu yükselişte etkili oldu.

Alibaba Grubu'nun hisse fiyatı söz konusu haber akışının ardından yaklaşık yüzde 13 değer kazanırken, şirkette pay sahibi olan Japon Bankası Softbank hisseleri de yüzde 7'ye yakın yükseldi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,4 yükseldi.

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı seyrini sürdüren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 3,73 altında 4.811,45 puandan tamamladı.

Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 19,1162'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,1220 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Almanya'da tüketici güven endeksi ve ABD'de bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 ve 4.700 seviyelerinin destek, 4.900 ve 5.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, nisan ayı GfK tüketici güven endeksi

14.00 Türkiye, şubat ayı bankacılık sektörü bilançosu

17.00 ABD, şubat ayı bekleyen konut satışları