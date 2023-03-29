DoE’den petrol stoklarında artış beklentisi

ABD Enerji Bakanlığı(DoE) Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından açıklanan haftalık petrol stoklarında hafif artış bekleniyor.

WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, DoE petrol stoklarının 0,3 milyon varil artacağı tahmin ediliyor. Petrol stokları geçen hafta 1,1 milyon varil artış gösterdi.

Enerji analistleri tarafından diğer takip edilen veri olan ve Amerikan Petrol Enstitüsü(API) tarafından dün açıklanan stok rakamlarında 6,1 milyon varil düşüş olduğunu açıkladı.

Aynı ankette DoE'nin benzin stoklarında 1,6 milyon varil, damıtılmış ürün stoklarında 1,1 milyon varil düşüş olacağı tahmin edildi. API benzin stokları 5,9 bin varil azalırken, damıtılmış ürün stokları 548 bin varil artış gösterdi.

API verilerine göre, dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 2,4 milyon varil azaldı.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 88,6 seviyesinden yüzde 89,2 seviyesine çıkacağı tahmin edildi.

DoE petrol ve petrol ürünleri stokları TSI 17.30'da açıklanacak.